Die Pechsträhne für Merck in der Arzneimittelforschung nimmt kein Ende. Bei der Entwicklung eines neuen Krebsmedikaments muss der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck erneut einen herben Rückschlag verkraften. Die Aktien fielen daraufhin am Dienstag um mehr als zehn Prozent auf 149,35 Euro. Merck hatte am Vorabend mitgeteilt, dass sein Krebsmittel Xevinapant in einer entscheidenden klinischen Studie der Phase-3 das primäre Ziel der Untersuchung voraussichtlich nicht erreichen wird. Die ...

