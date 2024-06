Die griechische Regierung schiebt eine Initiative namens "Zap Taxi Club" an, um die Anzahl der Elektrotaxis in Griechenlands Hauptstadt Athen bis zum Jahr 2026 auf mindestens 1.000 Einheiten zu verzehnfachen. E-Taxis werden dadurch in Athen nun doppelt gefördert. Laut Medienberichten hat die Regierung die Initiative für mehr Elektro-Taxis in der Stadt dieser Tage offiziell vorgestellt. Aktuell sollen nur etwa 100 der 13.661 Taxis in Athen elektrisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...