Am deutschen Aktienmarkt kommt etwas Schwung aufs Parkett. Nach wochenlanger Lethargie dreht der DAX fester über 18.000 Punkte. Welche Gründe antreiben, wenn in Frankreich Neuwahlen anstehen, die Eurostabilität bröckelt und auch die Feuerkraft der Nasdaq nachlässt, erfahren Sie in diesem Interview mit Nicolai Tietze, Morgan Stanley und Daniel Saurenz, Feingold Research.