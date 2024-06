RWE hat am Dienstag wichtige Fortschritte in der Offshore-Windenergie erzielt. Der Konzern kann hat die Erlaubnis für den Bau von zwei weiteren Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee nördlich der ostfriesischen Insel Borkum erhalten.Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) genehmigte die Planfeststellungsbeschlüsse für den Bau der Offshore-Windparks NC1 und NC2 in der Nordsee. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...