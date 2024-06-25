DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DT.KONSUM REIT ANL 18/24 DKGC DE000A2G8WQ9 26.06.2024 HZE/EOT
DT.KONSUM REIT ANL 20/25 DKGE DE000A2YN124 26.06.2024 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DT.KONSUM REIT ANL 18/24 DKGC DE000A2G8WQ9 26.06.2024 HZE/EOT
DT.KONSUM REIT ANL 20/25 DKGE DE000A2YN124 26.06.2024 HZE/EOT