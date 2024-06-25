DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VALE OVERSEAS 2034 US91911TAE38 26.06.2024 HZE/EOT
VALE OVERSEAS 06/36 US91911TAH68 26.06.2024 HZE/EOT
VALE OVERSEAS 09/39 US91911TAK97 26.06.2024 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VALE OVERSEAS 2034 US91911TAE38 26.06.2024 HZE/EOT
VALE OVERSEAS 06/36 US91911TAH68 26.06.2024 HZE/EOT
VALE OVERSEAS 09/39 US91911TAK97 26.06.2024 HZE/EOT