Hongkong (ots/PRNewswire) -CoinEx (http://www.coinex.com/), eine führende Kryptobörse, gab die Aktualisierung ihrer Asset Reserve Ratio am 24. Juni 2024 15:00 Uhr (UTC+8) bekannt. Dieser Fortschritt unterstreicht das Engagement von CoinEx, die Transparenz, die Sicherheit und das Vertrauen innerhalb der Kryptowährungsgemeinschaft zu erhöhen.Durch den Einsatz der Merkle-Baum-Struktur ermöglicht dieses Verfahren jedem Benutzer, seine im Merkle-Baum enthaltenen Vermögenswerte zu überprüfen, um die Gültigkeit der Daten für eine sichere Überprüfung der Vermögensreserven zu authentifizieren. Die letzten von CoinEx veröffentlichten Daten zeigen, dass das Reserveverhältnis 1:1 ist. CET erreichte 113,31 %, während die Reservesätze für Mainstream-Assets wie USDT, USDC, BTC und ETH alle über 100 % lagen. Das bedeutet, dass CoinEx für jeden von den Nutzern eingezahlten 1 US-Dollar an Vermögenswerten mindestens einen weiteren 1 US-Dollar zurücklegt, um sicherzustellen, dass die Plattform über genügend Mittel verfügt, um die Abhebungsanforderungen der Nutzer zu erfüllen. Derzeit beweist CoinEx seine Reserve von CET, USDT, USDC, BTC, ETH, und DOGE. CoinEx priorisiert stets die Sicherheit der Vermögenswerte der Nutzer und hat in den letzten sieben Jahren seit 2017 eine Reservequote von 100 % aufrechterhalten. Die Aktualisierung ist eine wichtige Kennzahl, die das Engagement von CoinEx widerspiegelt, die Sicherheit der Nutzergelder zu gewährleisten und ein gesundes Investitionsumfeld zu erhalten.Weitere Informationen über die Asset Reserve Ratio und die Merkle-Baumstruktur finden Sie hier (https://www.coinex.com/en/reserve-proof).Umfassende Sicherheitsmaßnahmen für ein sicheres ErlebnisNeben der Aktualisierung der Asset Reserve Ratio baut CoinEx sein Sicherheitssystem aktiv aus und hält sich an das Prinzip "User First". Das CoinEx-Sicherheitsteam verwendet eine Reihe von fortschrittlichen Mechanismen, um Komfort und Sicherheit in Hot- und Cold-Wallets in Einklang zu bringen, darunter Protokolle mit mehreren Signaturen, physische Trennung der Systeme, Echtzeitüberwachung und automatische Warnmeldungen. CoinEx hat außerdem einen Shield Fund eingerichtet, der 10 % der Handelsgebühren dazu verwendet, die Integrität der Vermögenswerte der Nutzer gegen extreme Risiken abzusichern. CoinEx hat mit führenden Blockchain-Sicherheitsinstitutionen zusammengearbeitet, um eine strategische Sicherheitspartnerschaft zu bilden, um ein erstklassiges Sicherheitsteam zusammenzustellen und eine solide Festung zu bauen, die die Plattform mit umfassender Sicherheit ausstattet.Informationen zu CoinExCoinEx wurde 2017 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die transformative Kraft der Blockchain-Technologie zu nutzen, wobei das Markenethos "User First" gilt. CoinEx bietet eine Auswahl an Handelsoptionen für BTC, Stablecoins und über 1.000 Kryptowährungen. Die Plattform gewährleistet eine schnelle und stabile Leistung in über 200 Ländern sowie nahtlose Ein- und Auszahlungsprozesse. CoinEx hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Tor zur Welt der Kryptowährungen mit mehrsprachiger Unterstützung für globale Benutzer zu schaffen.