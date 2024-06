© Foto: Arne Dedert/dpa



Im wO-TV-Interview fühlt Börsenpsychologe Joachim Goldberg der schwierigen Gefühlslage an den Finanzmärkten auf den Zahn. Trotz eines kurzfristigen Dips aufgrund der Ankündigung französischer Neuwahlen erholte sich der DAX leicht, unterstützt durch die Aussicht auf US-Zinssenkungen. Derzeit herrsche eine fast neutrale Marktstimmung, meint Goldberg. Investoren hofften gleichzeitig auf stabilere Zeiten. Eine Umfrage der Bank of America zeigt, dass internationale Fondsmanager europäische Aktien zunehmend favorisieren, trotz skeptischer Wachstumsaussichten für die Region. In Deutschland bleiben institutionelle Anleger vorsichtig, während private Investoren etwas optimistischer erscheinen. …