Die kleine Mahlzeit zwischendurch - sie gehört für die meisten Menschen zum Alltag. Doch wann wird gesnackt und womit? Welche Rolle spielen Gesundheit, Geschmack und Zutaten? Und wie steht es um die Hauptmahlzeiten? Eine repräsentative Umfrage bringt es an den Tag: So snackt Deutschland - Der BE-KIND® Snacking-Report 2024. Snacken in Deutschland ist angesagt: fast 9 von 10...

Den vollständigen Artikel lesen ...