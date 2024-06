Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares -2

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 26-Jun-2024 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 June 2024 Cairn Homes plc (the "Company") Transaction in own shares The Company announces that on 25th of June 2024 it purchased a total of 214,337 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 169,337 45,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.6400 GBP1.3800 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.6080 GBP1.3620 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.6219 GBP1.3703

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 3 March 2023.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 642,914,084 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone BST Currency EUR & GBP Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,176 1.6320 XDUB 08:12:00 00029039508TRDU1 2,632 1.6320 XDUB 08:12:00 00029039507TRDU1 167 1.6320 XDUB 08:12:00 00029039506TRDU1 1,890 1.6400 XDUB 08:19:12 00029039537TRDU1 1,690 1.6380 XDUB 08:26:00 00029039568TRDU1 198 1.6380 XDUB 08:26:00 00029039567TRDU1 1,984 1.6360 XDUB 08:29:05 00029039584TRDU1 2,022 1.6300 XDUB 08:42:00 00029039632TRDU1 1,804 1.6260 XDUB 08:56:58 00029039719TRDU1 1,085 1.6260 XDUB 08:57:35 00029039723TRDU1 47 1.6260 XDUB 08:57:35 00029039722TRDU1 1,816 1.6260 XDUB 08:57:35 00029039721TRDU1 550 1.6260 XDUB 09:02:00 00029039745TRDU1 667 1.6260 XDUB 09:02:00 00029039744TRDU1 524 1.6260 XDUB 09:04:00 00029039755TRDU1 668 1.6260 XDUB 09:04:00 00029039754TRDU1 1,719 1.6240 XDUB 09:07:47 00029039758TRDU1 20 1.6240 XDUB 09:08:19 00029039763TRDU1 1,884 1.6240 XDUB 09:20:22 00029039789TRDU1 86 1.6240 XDUB 09:21:54 00029039814TRDU1 1,791 1.6240 XDUB 09:21:54 00029039813TRDU1 98 1.6240 XDUB 09:25:00 00029039820TRDU1 1,997 1.6260 XDUB 09:43:50 00029039909TRDU1 1,768 1.6260 XDUB 09:43:50 00029039908TRDU1 2,102 1.6260 XDUB 09:43:50 00029039907TRDU1 1,876 1.6260 XDUB 09:43:50 00029039906TRDU1 1,088 1.6340 XDUB 10:34:39 00029040172TRDU1 1,088 1.6340 XDUB 10:34:39 00029040173TRDU1 1,088 1.6340 XDUB 10:34:39 00029040174TRDU1 822 1.6340 XDUB 10:34:39 00029040175TRDU1 161 1.6340 XDUB 10:34:39 00029040176TRDU1 1,088 1.6340 XDUB 10:34:39 00029040179TRDU1 1,395 1.6340 XDUB 10:34:39 00029040178TRDU1 105 1.6340 XDUB 10:34:39 00029040177TRDU1 629 1.6340 XDUB 10:34:39 00029040180TRDU1 293 1.6340 XDUB 10:34:39 00029040181TRDU1 166 1.6340 XDUB 10:34:39 00029040182TRDU1 50 1.6340 XDUB 10:34:39 00029040183TRDU1 2,506 1.6340 XDUB 10:34:45 00029040186TRDU1 1,038 1.6340 XDUB 10:34:45 00029040185TRDU1 375 1.6300 XDUB 11:02:58 00029040425TRDU1 1,740 1.6300 XDUB 11:02:58 00029040424TRDU1 1,241 1.6280 XDUB 11:04:00 00029040439TRDU1 1,134 1.6280 XDUB 11:04:00 00029040438TRDU1 512 1.6280 XDUB 11:04:00 00029040437TRDU1 628 1.6280 XDUB 11:04:00 00029040436TRDU1 1,757 1.6280 XDUB 11:04:00 00029040435TRDU1 1,780 1.6260 XDUB 11:35:59 00029040575TRDU1 1,948 1.6240 XDUB 11:36:09 00029040581TRDU1 1,961 1.6240 XDUB 11:36:09 00029040580TRDU1 1,952 1.6240 XDUB 11:36:09 00029040579TRDU1 1,832 1.6240 XDUB 12:12:00 00029040688TRDU1 1,922 1.6240 XDUB 12:20:47 00029040711TRDU1 1,903 1.6220 XDUB 12:26:00 00029040723TRDU1 1,786 1.6220 XDUB 12:26:00 00029040722TRDU1 1,790 1.6220 XDUB 12:26:00 00029040721TRDU1 41 1.6220 XDUB 12:36:00 00029040738TRDU1 1,808 1.6220 XDUB 12:36:07 00029040739TRDU1 96 1.6220 XDUB 12:47:00 00029040765TRDU1 1,880 1.6220 XDUB 12:47:05 00029040767TRDU1 2,059 1.6200 XDUB 13:11:05 00029040800TRDU1 1,767 1.6200 XDUB 13:11:05 00029040799TRDU1 1,741 1.6200 XDUB 13:11:05 00029040798TRDU1 1,111 1.6140 XDUB 13:22:00 00029040830TRDU1 1,211 1.6180 XDUB 13:34:52 00029040918TRDU1 108 1.6180 XDUB 13:35:54 00029040924TRDU1 100 1.6180 XDUB 13:36:05 00029040926TRDU1 1,319 1.6240 XDUB 13:44:37 00029041092TRDU1 1,558 1.6240 XDUB 13:44:37 00029041091TRDU1 2,743 1.6240 XDUB 13:44:37 00029041090TRDU1 181 1.6240 XDUB 13:44:37 00029041089TRDU1 1,928 1.6240 XDUB 13:44:37 00029041088TRDU1 3,898 1.6220 XDUB 13:58:33 00029041142TRDU1 417 1.6200 XDUB 14:09:46 00029041195TRDU1 933 1.6200 XDUB 14:24:27 00029041252TRDU1 494 1.6200 XDUB 14:26:00 00029041284TRDU1 798 1.6200 XDUB 14:28:00 00029041311TRDU1 557 1.6200 XDUB 14:28:01 00029041312TRDU1 2,368 1.6200 XDUB 14:30:00 00029041340TRDU1 195 1.6200 XDUB 14:31:20 00029041400TRDU1 2,417 1.6200 XDUB 14:31:36 00029041403TRDU1 1,066 1.6200 XDUB 14:31:36 00029041402TRDU1 207 1.6180 XDUB 14:31:41 00029041407TRDU1 3,035 1.6180 XDUB 14:31:41 00029041411TRDU1 536 1.6180 XDUB 14:31:41 00029041410TRDU1 1,205 1.6180 XDUB 14:31:41 00029041409TRDU1 1,087 1.6180 XDUB 14:31:41 00029041408TRDU1 1,825 1.6160 XDUB 14:36:25 00029041461TRDU1

1,859 1.6160 XDUB 14:36:25 00029041460TRDU1 1,414 1.6160 XDUB 14:49:35 00029041553TRDU1 683 1.6160 XDUB 14:49:35 00029041552TRDU1 1,784 1.6140 XDUB 14:52:09 00029041597TRDU1 1,808 1.6140 XDUB 14:52:09 00029041596TRDU1 34 1.6140 XDUB 14:52:09 00029041595TRDU1 1,780 1.6140 XDUB 14:52:09 00029041599TRDU1 1,703 1.6140 XDUB 14:52:09 00029041598TRDU1 706 1.6100 XDUB 15:11:10 00029041787TRDU1 357 1.6160 XDUB 15:15:44 00029041859TRDU1 6,042 1.6180 XDUB 15:18:34 00029041869TRDU1 364 1.6180 XDUB 15:19:20 00029041873TRDU1 1,408 1.6180 XDUB 15:19:20 00029041872TRDU1 2,083 1.6180 XDUB 15:22:48 00029041882TRDU1 826 1.6180 XDUB 15:26:48 00029041904TRDU1 1,133 1.6180 XDUB 15:26:48 00029041903TRDU1 738 1.6180 XDUB 15:30:45 00029041937TRDU1 1,258 1.6180 XDUB 15:30:45 00029041936TRDU1 1,001 1.6180 XDUB 15:34:43 00029042142TRDU1 558 1.6180 XDUB 15:36:41 00029042148TRDU1 877 1.6180 XDUB 15:38:00 00029042152TRDU1 944 1.6180 XDUB 15:38:02 00029042153TRDU1 6,106 1.6160 XDUB 15:46:05 00029042185TRDU1 2,027 1.6160 XDUB 15:46:05 00029042182TRDU1 580 1.6160 XDUB 15:46:05 00029042188TRDU1 1,021 1.6160 XDUB 15:46:05 00029042187TRDU1 880 1.6100 XDUB 15:52:54 00029042240TRDU1 245 1.6100 XDUB 15:53:07 00029042244TRDU1 337 1.6100 XDUB 15:54:00 00029042257TRDU1 75 1.6100 XDUB 15:55:17 00029042269TRDU1 810 1.6100 XDUB 15:56:16 00029042280TRDU1 260 1.6100 XDUB 15:56:16 00029042279TRDU1 1,163 1.6100 XDUB 15:57:32 00029042292TRDU1 232 1.6100 XDUB 15:57:32 00029042291TRDU1 100 1.6080 XDUB 16:02:00 00029042412TRDU1 30 1.6080 XDUB 16:07:17 00029042438TRDU1 184 1.6080 XDUB 16:07:42 00029042446TRDU1 1 1.6080 XDUB 16:07:49 00029042447TRDU1 622 1.6100 XDUB 16:09:51 00029042459TRDU1 614 1.6100 XDUB 16:09:55 00029042460TRDU1 357 1.6100 XDUB 16:10:05 00029042465TRDU1 225 1.6140 XDUB 16:10:32 00029042481TRDU1 2,383 1.6160 XDUB 16:14:41 00029042506TRDU1 1,933 1.6160 XDUB 16:15:00 00029042512TRDU1 1,991 1.6160 XDUB 16:17:26 00029042541TRDU1 1,400 1.6160 XDUB 16:18:52 00029042559TRDU1 1,400 1.6160 XDUB 16:18:52 00029042558TRDU1 424 1.6160 XDUB 16:18:52 00029042557TRDU1 1,400 1.6160 XDUB 16:18:52 00029042556TRDU1 218 1.6160 XDUB 16:18:52 00029042555TRDU1 1,400 1.6160 XDUB 16:18:52 00029042560TRDU1 930 1.6160 XDUB 16:19:00 00029042561TRDU1 1,901 1.6160 XDUB 16:25:30 00029042591TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,423 1.3800 XLON 08:29:05 00029039586TRDU1 1,462 1.3800 XLON 08:29:05 00029039585TRDU1 923 1.3740 XLON 08:43:54 00029039674TRDU1 1,538 1.3720 XLON 09:04:11 00029039756TRDU1 579 1.3760 XLON 09:56:04 00029039951TRDU1 867 1.3760 XLON 09:56:04 00029039949TRDU1 1,584 1.3800 XLON 10:31:59 00029040135TRDU1 4,004 1.3780 XLON 10:34:39 00029040171TRDU1 1,718 1.3780 XLON 11:42:58 00029040619TRDU1 1,482 1.3760 XLON 12:12:39 00029040692TRDU1 67 1.3720 XLON 12:15:00 00029040697TRDU1 607 1.3720 XLON 12:15:00 00029040696TRDU1 856 1.3720 XLON 12:15:00 00029040695TRDU1 120 1.3720 XLON 12:21:00 00029040715TRDU1 57 1.3700 XLON 12:54:27 00029040771TRDU1 839 1.3700 XLON 12:54:27 00029040770TRDU1 1,465 1.3700 XLON 13:18:08 00029040808TRDU1 1,000 1.3700 XLON 13:45:26 00029041094TRDU1 449 1.3700 XLON 13:45:26 00029041095TRDU1 57 1.3700 XLON 13:54:44 00029041123TRDU1 51 1.3700 XLON 13:55:33 00029041130TRDU1 1,710 1.3700 XLON 13:58:33 00029041141TRDU1 57 1.3700 XLON 14:15:32 00029041212TRDU1 1,646 1.3700 XLON 14:15:32 00029041213TRDU1 57 1.3680 XLON 14:16:52 00029041220TRDU1 1,566 1.3680 XLON 14:31:45 00029041413TRDU1 57 1.3660 XLON 14:31:46 00029041415TRDU1 69 1.3660 XLON 14:31:46 00029041414TRDU1 1,495 1.3660 XLON 14:32:47 00029041421TRDU1 408 1.3660 XLON 14:32:47 00029041420TRDU1 1,491 1.3660 XLON 14:32:47 00029041419TRDU1 1,000 1.3660 XLON 14:32:47 00029041418TRDU1 550 1.3620 XLON 15:11:28 00029041796TRDU1 57 1.3620 XLON 15:11:28 00029041797TRDU1 1,000 1.3640 XLON 15:15:44 00029041857TRDU1 629 1.3640 XLON 15:15:44 00029041858TRDU1 209 1.3640 XLON 15:28:39 00029041921TRDU1 1,215 1.3640 XLON 15:28:39 00029041922TRDU1 1,455 1.3640 XLON 15:46:05 00029042181TRDU1 57 1.3620 XLON 15:50:38 00029042226TRDU1 1,079 1.3620 XLON 15:50:38 00029042225TRDU1 281 1.3620 XLON 15:50:38 00029042224TRDU1 276 1.3620 XLON 15:50:38 00029042227TRDU1 1,449 1.3620 XLON 16:03:28 00029042420TRDU1 171 1.3640 XLON 16:18:23 00029042542TRDU1 88 1.3640 XLON 16:18:41 00029042547TRDU1 188 1.3640 XLON 16:20:03 00029042564TRDU1 794 1.3640 XLON 16:20:03 00029042565TRDU1 424 1.3660 XLON 16:25:50 00029042594TRDU1 1,000 1.3660 XLON 16:25:50 00029042593TRDU1 3,374 1.3660 XLON 16:25:50 00029042600TRDU1

