WIESBADEN (ots) -- 107,5 Milliarden Euro Umsatz mit Gütern und Leistungen für den Umweltschutz- Zahl der "Green Jobs" wächst um 10,3 % auf 376 000 Beschäftigte- Industrie investiert 13,9 Milliarden Euro für den Umweltschutz- 43,8 Milliarden Euro laufende Aufwendungen für den UmweltschutzIm Jahr 2022 haben die Betriebe des Produzierenden Gewerbes und des Dienstleitungssektors in Deutschland 107,5 Milliarden Euro Umsatz mit Gütern und Leistungen für den Umweltschutz erwirtschaftet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 16,9 %. Damit setzte sich der Trend deutlich steigender Umsätze in diesem Bereich fort. Die Zahl der "Green Jobs", also der Beschäftigten, die Güter und Leistungen für den Umweltschutz herstellten und erbrachten, wuchs im Jahr 2022 um 10,3 % (+35 000) auf 376 000 Beschäftigte (gemessen in Vollzeitäquivalenten). Die Investitionen der Industrie (Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe) in den Umweltschutz im Jahr 2022 betrugen 13,9 Milliarden Euro. Die laufenden Aufwendungen der Industrie zur Erfüllung von Umweltstandards beliefen sich auf 43,8 Milliarden Euro.Fast 62 Milliarden Euro Umsatz im Bereich KlimaschutzDie höchsten Umsätze wurden mit 61,7 Milliarden Euro im Jahr 2022 wie in den Vorjahren im Umweltbereich Klimaschutz erwirtschaftet. Zu den bedeutendsten Säulen des Klimaschutzes zählten Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Einsparung von Energie (30,7 Milliarden Euro) sowie Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien (28,9 Milliarden Euro). Beispielsweise wurden 12,0 Milliarden Euro Umsatz mit der Wärmedämmung von Gebäuden sowie 11,0 Milliarden Euro Umsatz mit Gütern und Leistungen im Bereich der Onshore-Windkraft erzielt.Neben dem Klimaschutz waren die Luftreinhaltung sowie die Abwasserwirtschaft die umsatzstärksten Umweltbereiche. Die Luftreinhaltung erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz in Höhe von 21,1 Milliarden Euro, gefolgt von der Abwasserwirtschaft mit 10,7 Milliarden Euro. Zum Beispiel wurden 9,1 Milliarden Euro mit Gütern und Leistungen in der Elektromobilität erwirtschaftet sowie 6,5 Milliarden Euro mit der Herstellung und Installation von Kanalisationssystemen.Mit 81,3 Milliarden Euro wurden gut drei Viertel (75,7 %) der umweltbezogenen Umsätze von Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes erwirtschaftet. Die wichtigste Wirtschaftsabteilung war hier der Maschinenbau mit einem Umsatz von 23,3 Milliarden Euro, gefolgt von der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen mit 11,8 Milliarden Euro. Weiter wurden im Baugewerbe 11,9 Milliarden Euro und im Dienstleistungssektor 10,0 Milliarden Euro an umweltbezogenen Umsätzen erwirtschaftet.Von den 376 000 Beschäftigten in "Green Jobs" im Jahr 2022 waren knapp zwei Drittel (245 000 bzw. 65,2 %) im Verarbeitenden Gewerbe tätig. Im Baugewerbe arbeiteten 74 000 (19,8 %) und im Dienstleistungssektor 50 000 (13,2 %) Beschäftigte für den Umweltschutz.Industrie investiert 2,4 Milliarden Euro in die Nutzung erneuerbarer EnergienDie Industrie tätigte im Jahr 2022 insgesamt 13,4 Milliarden Euro an Sachinvestitionen für den Umweltschutz (zum Beispiel technische Anlagen und Maschinen). Davon setzten die Unternehmen mit 6,7 Milliarden Euro fast die Hälfte (49,7 %) in den Umweltbereichen Abwasser- und Abfallwirtschaft ein. Beispielsweise investierten die Unternehmen 4,4 Milliarden Euro in Anlagen zur Verminderung der Abwassermenge.Im Umweltbereich Klimaschutz betrugen die Sachinvestitionen 5,0 Milliarden Euro. Darunter waren Investitionen in Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien von 2,4 Milliarden Euro (48,6 %) sowie in Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung und Energieeinsparung von 1,9 Milliarden Euro (38,6 %). Von den übrigen Sachinvestitionen für den Umweltschutz entfielen 1,3 Milliarden Euro (9,7 %) auf den Umweltbereich Luftreinhaltung, davon 423 Millionen Euro (32,6 %) auf die Elektromobilität, etwa auf den Kauf von Elektro- oder Hybridfahrzeugen sowie die entsprechende Ladeinfrastruktur.Neben den Sachinvestitionen wandten die Industrieunternehmen 317 Millionen Euro für erstmalig gemietete und gepachtete neue Sachanlagen für den Umweltschutz auf. Davon investierten die Unternehmen 58,7 % für die Elektromobilität (zum Beispiel Leasing von Elektrofahrzeugen) und 17,4 % für den Klimaschutz (zum Beispiel Anmieten von Photovoltaikanlagen). Weitere 115 Millionen Euro der Investitionen für den Umweltschutz wurden für immaterielle Vermögensgegenstände getätigt. Dazu zählt unter anderem Umweltsoftware, die für das Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement als digitales Steuerungsinstrument eingesetzt wird (zum Beispiel Software für Treibhausgas- oder Abfallmanagement).Bei der Verteilung der Umweltschutzinvestitionen auf einzelne Branchen lag der Großteil der Umweltschutzinvestitionen im Jahr 2022 bei Unternehmen der Ver- und Entsorgungswirtschaft, die mit einem Gesamtvolumen von 9,3 Milliarden Euro mehr als zwei Drittel (69,1 %) der Umweltschutzinvestitionen tätigten.Laufende Aufwendungen vor allem für den Betrieb von Umweltschutzanlagen und -einrichtungenMit 33,9 Milliarden Euro gaben die Unternehmen im Jahr 2022 mehr als drei Viertel (77,3 %) ihrer laufenden Aufwendungen für den Umweltschutz für den Betrieb von Umweltschutzanlagen und -einrichtungen aus. Darunter waren Aufwendungen für Personal mit 7,0 Milliarden Euro sowie für Fremdleistungen für Wartungen, Analysen und Messungen an Umweltschutzanlagen mit 5,8 Milliarden Euro die bedeutendsten Positionen. Die restlichen 22,7 % oder 10,0 Milliarden Euro an laufenden Aufwendungen entfielen auf Gebühren und Beiträge sowie andere nicht anlagenbezogene Aufwendungen.Unterscheidet man die laufenden Aufwendungen nach Umweltbereichen, so haben die Unternehmen etwas weniger als die Hälfte (44,0 % bzw. 19,3 Milliarden Euro) für Abfallwirtschaft, -entsorgung und -verwertung ausgegeben. Darunter fallen die Gewinnung von Roh- und Baustoffen durch Unternehmen des Dualen Systems oder die Energiegewinnung aus Abfall. Auf den Klimaschutz entfielen 10,2 Milliarden Euro beziehungsweise 23,3 % der laufenden Aufwendungen der Unternehmen und auf Maßnahmen der Abwasserwirtschaft 9,6 Milliarden Euro oder 21,9 %.Methodische Hinweise:Die dargestellten Ergebnisse basieren auf Erhebungen der Umweltökonomischen Statistiken für das Berichtsjahr 2022. Diese liefern Informationen über den Umfang und die Struktur der in Deutschland erstellten und erbrachten Umweltschutzgüter und -leistungen sowie der Investitionen und laufenden Aufwendungen für den Umweltschutz.Zur Erhebung der Güter und Leistungen für den Umweltschutz machten 9 684 Betriebe des Produzierenden Gewerbes sowie des Dienstleistungssektors in Deutschland Angaben zu umweltbezogenen Umsätzen und Beschäftigten. Für die Erhebung der Investitionen für den Umweltschutz gaben 15 479 Unternehmen des Produzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe) an, in den Umweltschutz investiert zu haben. Die Erhebung der laufenden Aufwendungen für den Umweltschutz wird alle drei Jahre durchgeführt. Für das Jahr 2022 haben 9 771 Unternehmen des Produzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe) in Deutschland Angaben zu ihren laufenden Aufwendungen für den Umweltschutz gemacht.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse bieten die Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 32511 bis 32531) sowie die Themenseite "Umweltökonomie" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. 