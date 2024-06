NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen angesichts von Plänen für ein Software-Joint-Venture mit dem US-Elektroautobauer Rivian auf "Neutral" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi sieht den Schritt positiv, auch wenn es noch an Details mangele. Er gehe in die richtige Richtung, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zusammenfassend, so resümierte er, habe sich die Plattformstrategie von VW in verschiedenen Regionen dergestalt entwickelt, dass das Unternehmen künftig die Möglichkeit habe, spezifische Lösungen für jeden Markt entwickeln zu können. Später einmal könnte das Geschäft dann wohl auf weniger Architekturen konsolidiert werden und so Skaleneffekte genutzt werden./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2024 / 00:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2024 / 00:16 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

