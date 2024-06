Am Dienstag hat der deutsche Leitindex nahezu das verloren, was er am Vortag gewonnen hatte. Am Mittwoch geht es zunächst einmal wieder nach oben, nachdem die US-Börsen am Vorabend - auch dank Nvidia - deutlich zulegten. Auf Unternehmensebene macht VW auf sich aufmerksam, die DHL Group steht wegen Fedex im Fokus.

Den vollständigen Artikel lesen ...