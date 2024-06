Dortmund (ots) -Eine erstklassige fondsgebundene Altersvorsorge basiert auf einer ebenso erstklassigen Fondsauswahl und -analyse, die zudem einfach zu handhaben sein sollte. Wie das neue Fondsanalyse-Tool der Continentale, das ab sofort im Einsatz ist. Es besticht durch modernes Design, bietet mehr Funktionen als das bisherige Tool und vereinfacht die Beratung. Neu sind beispielsweise eine Detailanalyse und individuelle Fondslisten sowie zahlreiche Filter.Spitzenanwendung für mehr Qualität"Unser neues Fondsanalyse-Tool bietet mehr Funktionalitäten und erleichtert gleichzeitig die Nutzung", sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben bei der Continentale Versicherung. "Als moderner Lebensversicherer stellen wir Vermittlern und Kunden jetzt eine Spitzenanwendung zur Verfügung, welche die Beratung erheblich vereinfacht und ihre Qualität weiter verbessert."Mit einem Klick Zugriff auf alle Fonds in allen TarifenDas Tool basiert auf der Ratingplattform des Finanzinformations- und Analyseunternehmens Morningstar und ist auf die Ansprüche der Continentale zugeschnitten. "Es ist weitgehend selbsterklärend aufgebaut und somit ausgesprochen nutzerfreundlich", erläutert Dr. Helmut Hofmeier. Für die Fondsanalyse klickt ein Nutzer unter www.continentale.de/fondsanalyse auf den Start-Button und erhält zunächst eine Gesamtübersicht aller Fonds. Um auf die entsprechende Fondsauswahl der jeweiligen Tarife zugreifen zu können, sind lediglich wenige Angaben erforderlich.Zu den Neuerungen des Tools zählt auch die Detailanalyse der Depots, unter anderem mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, aktuellen Wertentwicklungen, Gebühren sowie Angaben zu Risiko und Rating. Zudem gibt es die Möglichkeit, individuelle Fondslisten anzulegen oder Fonds im Renditevergleich gegenüberzustellen. Außerdem gibt es mehr Filter als bisher. Mit ihnen kann der Vermittler schnell und einfach die persönlichen Kriterien eines Kunden in die Analyse einfließen lassen.Erweiterung der Nachhaltigkeits-PräferenzabfrageNeues gibt es auch bei der erforderlichen Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen. Hierbei können Kunden wählen, welche Nachhaltigkeits-Kriterien bei ihren Investitionsentscheidungen eine Rolle spielen sollen. Auf Fondsebene lässt sich nun nach noch spezifischeren ESG-Kriterien filtern, zum Beispiel nach Einzel-PAI-Werten wie Treibhausgasemission, Biodiversität und CO2-Fußabdruck (ESG = Environmental, Social, Governance, dt. Umwelt, Soziales, Unternehmensführung). Zur Unterstützung dienen dabei sowohl ein Nachhaltigkeitsfilter, der die passende Fondsauswahl selektiert, als auch das Fondsanalyse-Tool. Dieses zeigt die konkreten Merkmale der Investmentfonds im Reiter "Nachhaltigkeit" oder im jeweiligen ESG-Factsheet. Zudem liefert das Tool wichtige Definitionen und eine Erklärhilfe zu den ESG-Kriterien in den Infobuttons zum Herunterladen.Weitere Informationen gibt es unter www.continentale.de/fondsanalyse.Freie Vermittler finden für sie speziell aufbereitete Informationen unter makler.continentale.de/fonds-analyse.Continentale Versicherung - Vertrauen, das bleibtDie Continentale gehört zu den großen deutschen Versicherern. Ihre Überzeugung: Tradition und Innovation schließen sich nicht gegenseitig aus. Über die Continentale Krankenversicherung a.G., die Continentale Lebensversicherung AG und die Continentale Sachversicherung AG bietet sie privaten und gewerblichen Kunden modernen Versicherungsschutz aus einer Hand. Ob Vorsorge für den Krankheitsfall, den Verlust der Arbeitskraft, ein finanzielles Polster im Alter oder Versicherungen für Haus, Auto und Betrieb.Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes ist ihr Handeln geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter. Oberster Grundsatz der Unternehmen ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. Das Ergebnis sind aufrichtige, oftmals lebenslange Partnerschaften auf Augenhöhe. So steht die Continentale für Sicherheit, Stabilität und langfristiges, nachhaltiges Denken. Für Vertrauen, das bleibt.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/5809721