Bern (ots) -Trotz herausforderndem Geschäftsjahr konnte Atupri den Gesamtversichertenbestand von rund 178'000 Versicherten halten. Atupri verschafft sich damit eine vorteilhafte Ausgangslage für ein nachhaltiges Wachstum in der Grund- und Zusatzversicherung.Die Atupri Gesundheitsversicherung weist für das Geschäftsjahr 2023 einen Verlust von CHF 31 Mio. aus. Dieser ist unter anderem auf einen Abgrenzungsverlust aus dem Risikoausgleich sowie auf höher als erwartete Abwicklungsleistungen aus dem Vorjahr zurückzuführen. Auch die weiter stark ansteigenden Leistungsausgaben, die nicht in allen Bereichen durch die Preiserhöhungen kompensiert werden konnten, bleiben eine Herausforderung.Im Berichtsjahr verzeichnet Atupri eine Abnahme des Prämienvolumens von 11 % auf CHF 724 Mio. Die Combined Ratio blieb im OKP-Bereich bei 106,9 % und stieg im VVG-Bereich auf 97,6 %. Positiv zu vermerken sind einerseits die auch im Branchenvergleich solide Solvenzquote von 118 % im KVG und andererseits das Ergebnis in den Kapitalanlagen, bei denen nach dem Vorjahresverlust wieder ein Gewinn erwirtschaftet werden konnte. Diese Kapitalerträge wurden grösstenteils für den Wiederaufbau der Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen verwendet.Durch Preiserhöhungen, die unter dem schweizerischen Durchschnitt lagen, konnte eine Verbesserung der Deckungsbeiträge ohne grossen Kundenverlust erreicht werden. Gleichzeitig konnte Atupri dank gezielter Kundenorientierung das Vertrauen neuer Kundinnen und Kunden gewinnen. Per 1. Januar 2024 zählt Atupri 150'603 Grundversicherte. Die Gesamtversichertenzahl blieb im Vergleich zum Vorjahr stabil (-0.2 %) und beträgt 178'178.Insgesamt konnte eine vorteilhafte Ausgangslage geschaffen werden, um ein nachhaltiges Wachstum im Bereich der Grund- und Zusatzversicherungen zu erzielen. Ein bedeutender Schritt in diese Richtung war die erfolgreiche Einführung des VVG-Produkts Atupri Basic im Frühjahr 2023. Atupri Basic schliesst die wichtigsten Deckungslücken in der Grundversicherung und überzeugt mit besonders attraktiven Prämien. Atupri investiert auch in Zukunft stark in die Entwicklung innovativer Versicherungsmodelle und konzentriert sich dabei insbesondere auf die Digitalisierung, um das Kundenerlebnis langfristig zu optimieren.Über Atupri - seit 1910 den Menschen und ihrer Gesundheit verpflichtetAtupri (http://www.atupri.ch)ist ein national tätiger Gesundheitsversicherer und zählt rund 180'000 Versicherte. Atupri bietet individuelle und flexible Lösungen in den Bereichen Kranken- und Unfallversicherung für Private an. Kundinnen und Kunden profitieren neben dem klassischen Kundenportal und der App von einer Reihe weiterer innovativer Dienstleistungen. Dazu gehören die Bezahlung mit Kryptowährungen, ein Tarmed-Rechnungsübersetzer sowie der Zugang zu digitalen Events, ba-sierend auf einem breiten Gesundheitsverständnis im Bereich physischer Aktivität, Ernährung2und mentaler Fitness. Am Hauptsitz in Bern und in den regionalen Service- und Leistungscen-tern in Freiburg, Lausanne, Luzern und Zürich beschäftigt Atupri rund 250 Mitarbeitende. Das Prämienvolumen beträgt über CHF 700 Mio.Pressekontakt:Atupri Gesundheitsversicherung AGTom WyssLeiter Unternehmens- und MarketingkommunikationZieglerstrasse 293001 Bern+41 31 555 08 98thomas.wyss@atupri.chatupri.chOriginal-Content von: Atupri, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008642/100920949