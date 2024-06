Am deutschen Aktienmarkt geht es zur Wochenmitte deutlich bergauf. Der DAX sprang zum Handelsstart mit einem Plus von 0,8 Prozent über die Marke von 18.300 Zählern und setzt sich damit zusehends von der 18.000-Punkte-Marke ab. Zudem könnten die nachfolgenden Themen die Kursentwicklungen am Mittwoch beeinflussen: 1. Tech-Aktien drehen an der Wall Street wieder auf Am US-Aktienmarkt stoppten die ...

