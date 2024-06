St. Wolfgang am Wolfgangsee (ots) -Im Rahmen der Living Legends of Aviation Europe im August 2024 trifft sich Wissenschaft und Wirtschaft zu den großen Technologiefragen der Zukunft im event resort scalariaMit der Science Lounge gibt das event resort scalaria den großen Green Tech-Zukunftsfragen am 30. und 31. August erstmalig eine Bühne. Im Rahmen der Living Legends of Aviation Europe Awards 2024 werden sich internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wissenschaft und Wirtschaft zu den neuesten Entwicklungen und Herausforderungen in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt, Wissenschaft und Gesundheit austauschen und ihren Stand nachhaltiger Forschung präsentieren. Starke Partner wie KTM-Technologies, Diamond Aircraft, Red Bull und die Flying Bulls, FACC, Apus Aero, BWM, und Airbus sind bereits an Bord. Die neu ins Leben gerufene Plattform stellt den Startschuss der kürzlich verkündeten Partnerschaft des event resorts mit The Explorers Club New York City dar und bildet den Auftakt des Living Legends of Aviation Europe Awards, zu dem auch heuer wieder Hollywood Stars erwartet werden.Partnerschaft zwischen der scalaria und The Explorers Club New York City verkündetIn seiner über 100-jährigen Geschichte hat sich der 1904 gegründete Explorers Club der Unterstützung wissenschaftlicher Entdeckung und Erforschung von Land, Meer, Atmosphäre und Weltall gewidmet. Der "Terra incognita", dem unbekannten Land. Dabei wurden zahlreiche Expeditionen, wie die der Erforschung des Marianengrabens, die Erstbesteigung des Mount Everest oder die erste Mondlandung, von Mitgliedern des Clubs durchgeführt. Auch wenn es heute auf der Erde kaum mehr unbekannte Orte gibt, so gilt es aktuell mehr denn je, unerforschte Green Tech Lösungsansätze auszumachen und im Sinne einer nachhaltigen Zukunft nutzbar zu machen.Die Absicht, zukünftig gemeinsame Projekte im Geiste gemeinsamer Ideale und Werte umsetzen zu wollen, wurde beim 120. Annual Dinners des Clubs im April dieses Jahres in New York City durch scalaria COO Humberto Schenk und The Explorers Club Präsident Richard Garriott de Cayeux verkündet. Die Partnerschaft zielt darauf ab, nachhaltigen Technologien eine Plattform für internationalen Austausch zu bieten. Zudem sollen Innovations- und Entdeckergeist der Menschheit im Green Tech-Bereich angeregt und gefördert werden.Neues Forum am Wolfgangsee: Science Lounge powered by KTM Technologies der Living Legends of Aviation Europe AwardsFragen aus diesem ebenso großen wie auch zukunftsträchtigen Bereich will sich die 1. Science Lounge der Living Legends of Aviation Europe Awards widmen. Und so eine internationale Plattform für gemeinsame Lösungsansätze der Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft bieten. Dabei werden Themen wie neuartige Antriebsformen, Flugkonzepte rund um Wasserstoffantriebe oder Natrium Batterie Konzepte im Rahmen von Panel-Talks, Diskussionen, Ausstellungen und Presse-Interviews ebenso besprochen wie innovative Mobilitätsideen in der Automotiv- und Luftfahrt-Branche.Bei den Living Legends of Aviation bietet sich der scalaria die einmalige Chance, unseren Gästen aus den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt, Wissenschaft und Gesundheit eine Plattform zum Diskurs und Austausch zu bieten. Wir wünschen uns, dass sich die hierfür eigens entwickelte Science Lounge weiter etabliert und wir einen Beitrag zur Lösung der großen Green-Tech-Zukunftsfragen leisten können. scalaria COO - Humberto Schenk"Expedition to Mars" mit Gernot GrömerAls eines der Highlights gilt der Talk zum Thema "Expedition to Mars", bei dem technologische Herausforderungen zukünftiger Reisen zum roten Planeten diskutiert werden. Hierzu wird das SpaceX-Medical-Team aus dem ambitionierten Weltraumprogramm von Elon Musk Einblicke gewähren, wo die Grenzen des menschlichen Körpers auf einer solchen Mission liegen. Als Moderator der Science Lounge im neugestalteten und neugedachten Meeting-Bereich der scalaria, der Signature Stage No. 1, konnte der österreichische Astrophysiker, Direktor des Österreichischen Weltraum Forums und PM-Wissen-Moderator Dr. Gernot Grömer gewonnen werden.Starke Partner am Weg in eine nachhaltige ZukunftWie aktuell und brisant die an den beiden Tagen behandelten Themen und die dabei angestrebten Lösungsansätze sind, zeigt sich nicht zuletzt anhand der internationalen namhaften Partner: Unternehmen wie KTM-Technologies, Diamond Aircraft, Red Bull und die Flying Bulls, FACC, Apus Aero, BWM, und Airbus machen die Science Lounge durch ihre Unterstützung erst möglich und werden an beiden Tagen vor Ort ihre Innovationen präsentieren.Wir sehen es als unsere Aufgabe an, technologische Entwicklung bestmöglich voranzutreiben und Mobilität der Zukunft durch breites Know-how so ressourcenschonend wie möglich zu gestalten. Dabei können die verschiedenen Branchen viel voneinander lernen. Die Science Lounge und all ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind ein wichtiger Baustein unserer Bestrebungen und wir freuen uns, die scalaria als Partner zur Seite zu stehen. Peter Martin, CEO KTM TechnologiesFACC hat an diesem Wochenende gleich doppelt Grund zum Feiern. Neben der Teilnahme an diesem zukunftsweisenden Forum begeht der österreichische Luftfahrt-Zulieferer im Rahmen der Living Legends of Aviation Europe sein 35-jähriges Firmenjubiläum.2024 feiert die FACC ihr 35-jähriges Jubiläum. Angesichts unserer erfolgreichen Geschichte erscheint es uns wichtiger denn je, Zukunft durch wissenschaftlichen Diskurs mitzugestalten und so aktuelle technologische Herausforderungen gemeinsam zu lösen. Die Science Lounge bei Living Legends of Aviation bietet hierfür die ideale Plattform. Wir freuen uns auf ein großartiges Event mit unseren Kunden und Wegbegleitern am Wolfgangsee. Robert Machtlinger, CEO FACCWeiterführende InformationenDie Living Legends of Aviation Awards Europe 2024Das Highlight der Event-Saison 2024 stellen die Living Legends of Aviation Europe Awards dar. Hier werden nicht nur herausragende Leistungen im Bereich der Luftfahrt zelebriert, sondern auch Hollywood-Stars erwartet. Die LLOA finden im Zwei-Jahres-Rhythmus statt und kehren vom 30. August bis zum 1. September 2024 zurück in die scalaria am Wolfgangsee. Im Rahmen der Awards fliegen "The Flying Bulls" eine zur Musik choreografierte Airshow, weltbekannt unter dem Namen: "Flying Opera".Das scalaria event resortIn der scalaria wird das Konzept von Business-Events neu gedacht. Durch die Kombination aus Designzimmern, verschiedenen Veranstaltungsorten und wegweisender Eventorganisation ist die scalaria die erste Wahl für Unternehmensveranstaltungen aller Art und Größe - ob für 10 oder bis zu 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Gäste können sich auf eine Vielfalt von sechs Veranstaltungsräumen, drei multifunktionalen Bühnen, zehn neuen Seminarräumen und einer Waterstage am Ufer des Wolfgangsees freuen. Verbunden mit dem Versprechen, zu überraschen, begeistern und verblüffen. News-Blog (https://www.scalaria.com/whats-new/science-lounge)und scalaria.com.Alle Informationen zur Sience Lounge Living Legends of Aviation 2024 (https://www.scalaria.com/whats-new/science-lounge)Presse & Foto Portal (https://we.tl/Xxfkc3mx5e)Text und Foto honorarfrei unter Angabe des CopyrightsScience Lounge Living Legends of Aviation Europe AwardsMit der Science Lounge gibt das event resort scalaria den großen Green Tech-Zukunftsfragen am 30. und 31. August erstmalig eine Bühne. Im Rahmen der Living Legends of Aviation Europe Awards 2024 werden sich internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wissenschaft und Wirtschaft zu den neuesten Entwicklungen und Herausforderungen in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt, Wissenschaft und Gesundheit austauschen und ihren Stand nachhaltiger Forschung präsentieren.Datum: 30.08.2024Ort: Scalaria EventresortSee 1, 5360 St. Wolfgang, ÖsterreichUrl:https://www.scalaria.com/whats-newPressekontakt:Melanie Fulde | scalaria event resortsee 1 | 5360 St. Wolfgangmf@scalaria.com, Tel. +436138 8000http://www.scalaria.com/Original-Content von: scalaria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155374/5809947