Rivian hat gestern Abend in Verbindung mit Volkswagen für die Meldung des Tages gesorgt. VW investiert in großem Stil in Rivian. Samir Boyardan und Andreas Wolf von HeavytraderZ analysieren den Deal und schätzen den imposanten Kurssprung ein. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zu Märkte und Trends ...