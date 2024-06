HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Buy" belassen. Der Deal mit Rivian könnte die Wolfsburger in der Entwicklung elektrischer beziehungsweise elektronischer Architektur für die Fahrzeuge sofort mehrere Schritte voranbringen, schrieb Analyst Fabio Hölscher am Mittwochmorgen. Zudem winke dank des Joint-Ventures ein generell höheres Tempo in der Entwicklung. Verlässliche Finanzdaten zur Beurteilung fehlten aber./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

