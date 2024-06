Original-Research: Bio-Gate AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Bio-Gate AG



Unternehmen: Bio-Gate AG

ISIN: DE000BGAG981



Anlass der Studie: Research Report (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 4,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Schaffer



2023: Starkes Wachstum und Ergebnisverbesserungen. Aussicht auf Break-even und weiteres dynamisches Wachstum.



Obwohl die Bio-Gate AG im Jahr 2023 ein beeindruckendes Umsatzwachstum erzielt und ihre finanzielle Performance verbessert hat, bleibt das Erreichen eines positiven EBITDA und eines profitablen Jahresergebnisses eine wesentliche Herausforderung. Wir gehen davon aus, dass diese Ziele in der nahen Zukunft erreicht werden.



Die Bio-Gate AG steigerte ihren Umsatz signifikant um fast 21,0% auf 7,25 Mio. EUR, verglichen mit 5,99 Mio. EUR im Vorjahr. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch die Geschäftsfelder Dermakosmetik und Wundpflege sowie Veterinär angetrieben, die starke Umsatzerlöse erzielten. Im Bereich der Dermakosmetik profitierte das Unternehmen von einer steigenden Nachfrage bei Kunden und einer Ausweitung des Produktangebots, einschließlich neuer CBD-basierter Produkte. Im Veterinärgeschäft konnte die Produktpalette erweitert und Fortschritte mit Kunden aus Nordamerika erzielt werden. Zudem entwickelten sich die Kooperationen mit europäischen Handelsketten positiv.

Das EBITDA verbesserte sich auf -1,33 Mio. EUR gegenüber -1,55 Mio. EUR im Vorjahr. Das Konzernergebnis verbesserte sich auf -1,62 Mio. EUR gegenüber -1,81 Mio. EUR im Vorjahr. Die Verbesserung des EBITDA und des Nettoergebnisses kann teilweise durch den Lagerabbau und die daraus resultierende Verringerung des Materialaufwands erklärt werden.

Wir erwarten, dass sich der Umsatz in den kommenden Jahren deutlich steigern wird und gehen von einem Umsatz im Rahmen der Guidance aus. Im Geschäftsjahr 2024 erwarten wir einen Anstieg des Umsatzes auf 8,01 Mio. EUR. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren wir einen Umsatz von 8,53 Mio. EUR. Diese Wachstumsrate sollte auch im Geschäftsjahr 2026 erreicht werden können, wobei wir einen Umsatz von 9,38 Mio. EUR erwarten.

Wir erwarten eine deutliche Verbesserung der operativen Ergebnisse. Für 2024 prognostizieren wir ein EBITDA von -0,58 Mio. EUR. Wir gehen davon aus, dass Vorlaufkosten bei Medizintechnik-Projekten das Ergebnis belasten werden. 2025 erwarten wir ein EBITDA von -0,21 Mio. EUR. Für 2026 prognostizieren wir ein EBITDA von 0,36 Mio. EUR, unterstützt durch Skalierungseffekte und steigende Umsätze.



Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von 4,00 EUR (bisher: 4,20 EUR) ermittelt. Vor dem Hintergrund des hohen Upside-Potenzials vergeben wir das Rating Kaufen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/30103.pdf



++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 26.06.2024 (10:40 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 26.06.2024 (12:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

