LEVC (London Electric Vehicle Company), Hersteller der berühmten London-Taxis und Tochter des chinesischen Geely-Konzerns, bringt nun seinen neuen Elektro-Van L380 in China in den Verkauf. Auch in Großbritannien soll das Modell innerhalb der nächsten zwei Jahre erhältlich sein. Der im Januar vorgestellte L380 startet in China zu Preisen ab 379.900 Yuan (umgerechnet rund 48.800 Euro). Die teuerste Variante kostet 479.900 Yuan (ca. 61.700 Euro). Der ...

