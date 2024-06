© Foto: Liu Jie/XinHua/dpa - dpa-Bildfunk



Die Fed-Gouverneurin Michelle Bowman tritt auf die Bremse bei den Zinssenkungen. Im Gegenteil: Sie sei sogar bereit, die Zinsen weiter zu erhöhen, sollte die Inflation nicht zurückgehen."Sollten die eingehenden Daten darauf hinweisen, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung unseres 2-Prozent-Ziels bewegt, wird es irgendwann angemessen sein, den Leitzins schrittweise zu senken, um eine übermäßig restriktive Geldpolitik zu vermeiden", sagte Bowman in einer Rede in London. "Wir sind jedoch noch nicht an dem Punkt, an dem es angemessen wäre, den Zinssatz zu senken." Diese Aussage spiegelt die allgemeine Haltung innerhalb der Fed wider, wo die meisten Entscheidungsträger betonen, dass sie …