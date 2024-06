430 Milliarden USD in drei Tagen - was sich anhört wie der Jackpot ist die schwindende Marktkapitalisierung von Nvidia. Der KI-Gigant war für kurze Zeit das wertvollste Unternehmen der Welt. Jetzt stehen Microsoft und Apple wieder an der Spitze. Eine gesunde Korrektur, Kurse zum Nachkaufen oder das Ende des Tech-Bullruns? Mehr dazu und welche Anlagemöglichkeiten sich im Bereich der Zertifikate bei Nvidia anbieten, erfahren Sie in diesem Interview mit David Hartmann, Vontobel.