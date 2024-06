FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Diageo auf "Sell" belassen. Trotz gesunkener Bewertungen seien die Aktien der europäischen Spirituosenhersteller immer noch nicht günstig, schrieb Analyst Chris Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Eine Trendwende sei nicht in Sicht, solange die Geschäfte in den USA nicht besser liefen. Dies gelte vor allem für den Produzenten und Brauereikonzern Diageo. Werthaltiger seien die Papiere von Campari und Remy Cointreau./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2024 / 04:02 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002374006

