Habt ihr fünf Minuten, bevor ein Meeting startet, oder wollt ihr in eurer Pause mal kurz die Seele baumeln lassen? Dann hilft euch womöglich ein kleiner roter Ball weiter, der in eurem Mac-Dock sitzt. Der Entwickler Nate Parrot hat auf GitHub ein besonderes Gimmick für Mac-Nutzer:innen veröffentlicht. Es handelt sich dabei um einen virtuellen roten Ball, den ihr auf eurem Mac installieren könnt. Danach verbringt er seine Zeit in eurem macOS-Dock, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...