DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 27. Juni (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1H 09:00 DE/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) und Zukunft Gas, Pk zum Transformationspfad für die neuen Gase, Berlin 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats, Reposatz *** 10:00 DE/Nagarro SE, HV 10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV 10:00 DE/MLP SE, HV 10:00 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, HV *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai Geldmenge M3 PROGNOSE: +1,6% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,3 zuvor: 96,0 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -9,7 zuvor: -9,9 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -14,0 Vorabschätzung: -14,0 zuvor: -14,3 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q 13:45 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Eröffnungsrede bei Ifo-Jahresversammlung, München *** 14:15 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede zur Bankenaufsicht *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +1,4% gg Vq 2. Veröff.: +1,3% gg Vq 4. Quartal: +3,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,0% gg Vq 2. Veröff.: +3,0% gg Vq 4. Quartal: +1,6% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 238.000 *** 15:00 US/IWF, Bericht zum Abschluss von Artikel-IV-Konsultationen mit den USA 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q *** - BE/EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs *** - DE/Covestro AG, Kapitalmarkttag - DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1H - CN/Bundesverkehrsminister Wissing, Reise nach China ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

