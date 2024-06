Die USD/CAD-Paarung bewegt sich am Mittwoch in einer Handelsspanne mit gemischten Fundamentaldaten - Ein höherer kanadischer Verbraucherpreisindex am Dienstag und steigende Ölpreise stützen den Loonie - Die Unsicherheit über die Zinssenkung der Fed belastet den USD und wirkt als Gegenwind für den Loonie - Die USD/CAD-Paarung kann die späte Erholung ...

