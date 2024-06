Der AVV-Stadtbusverkehr in Königsbrunn im schwäbischen Landkreis Augsburg wird auf Elektrobusse umgestellt. Dort verkehren in dem kommenden Wochen auf allen 800er-Stadtlinien insgesamt sechs E-Busse des Typs Ebusco 2.2. Der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund hat bereits 2020 in einem Pilotprojekt auf der Linie 506 im Landkreis Augsburg einen Elektrobus in der Region eingesetzt. Nach dem erfolgreichen Piloten wurde 2021 der Einsatz von E-Bussen ...

