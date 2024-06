NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial am Mittwoch etwas weiter nachgegeben. Der Leitindex fiel um 0,34 Prozent auf 38 981,02 Punkte.

Der marktbreite S&P 500 stand 0,17 Prozent tiefer bei 5460,14 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,05 Prozent auf 19 711,57 Punkte zu. Er hatte nach fast 19 Prozent Jahresplus am vergangenen Donnerstag einen Höchststand bei 19 979 Punkten erreicht, bevor bis Montag Gewinnmitnahmen das Bild prägten.

Craig Johnson, Analyst bei der Investmentbank Piper Sandler, bemängelte eine schwache Marktbreite an den US-Börsen. Lediglich eine Handvoll sehr hoch kapitalisierter Aktien bestimmten am Markt die Richtung./la/he

