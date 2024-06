Tagesausblick für 27.06.: Schaukelbörse setzt sich fort. Gold und Silber verlieren.

Der DAX® konnte die anfänglichen Gewinne nicht halten und schloss im Bereich des gestrigen Schlussstands. Druck kam vor allem von Zyklikern wie den Autobauern und Chemiekonzernen. Zudem wirkten die schlechten Nachrichten von Airbus und Merck nach. Die Wall Street startete derweil mit gemischten Vorzeichen. Morgen werden werden weitere vielbeachtete Daten aus den USA erwartet.

Die Notierungen an den Anleihemärkten gaben mehrheitlich etwas nach. Dabei stiegen die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen an die obere Begrenzung des kurzfristigen Seitwärtstrends. Ein vergleichbares Bild zeigte sich an den US-Märkten. Die Kurse von Gold und Silber reagierten mit Abschlägen. Der Preis für eine Feinunze Gold sank dabei auf 2.300 USD und der Silberpreis unterschritt die Marke von 29 USD. Die Aufwärtsdynamik des Ölpreises hat nachgelassen. So stagnierte der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil mit 84,80 USD am unteren Ende des kurzfristigen Seitwärtstrends.

Unternehmen im Fokus

Bayer-Chef Bill Anderson bestätigte, mit dem Konzernumbau gut voranzukommen. "Schon in diesem Jahr wird man Ergebnisse des Umbaus sehen - durch Kostensenkungen, Abbau von Bürokratie und deutlich beschleunigte Projekte", erklärte Anderson gegenüber dem Handelsblatt. Carl Zeiss Meditec deutet Rebound an. Die Gewinnwarnung ist jedoch längst nicht vergessen. Die Deutsche Lufthansa deutet eine Bodenbildung an. In Kürze wird die Entscheidung der EU-Behörde über eine mögliche Beteiligung an der italienischen ITA erwartet. Die Deutsche Post bekam Unterstützung vom Rivalen FedEx. Die Amerikaner überraschten mit ihrer optimistischen Gewinnprognose. Positive Analystenkommentare beflügelten SAP. VW plant in den E-Autohersteller Rivian in den kommenden Jahren bis zu 5 Milliarden US-Dollar zu investieren. Die Rivian-Aktie machte nach Bekanntgabe der Nachricht einen Sprung nach oben. VW sowie die anderen Autobauer BMW, Mercedes-Benz und Dr. Ing. Porsche legten den Rückwärtsgang ein.

Morgen werden unter anderem H&M, Nike und Schott Pharma Geschäftszahlen veröffentlichen. Dermapharm, MLP und Nagarro laden zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine:

Summit of EU leaders - Leaders of European Union countries meet for a summit in Brussels.

United States-Jobless

United States-GDP Final

United States-Durables

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.340/18.500/18.641/18.880 Punkte Unterstützungsmarken: 17.654/17.807/17.975/18.125 Punkte Der DAX® prallte an der Widerstandsmarke von 18.340 Punkten nach unten ab und fing sich auf Höhe der Unterstützungsmarke von 18.125 Punkten. Damit bleibt der kurzfristige Seitwärtstrend zunächst intakt. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind aktuell neutral zu bewerten. Nachhaltige Impulse zeigen sich frühestens oberhalb von 18.340 Punkten mit Erholungspotenzial bis 18.500/18.640 Punkte beziehungsweise unterhalb von 17.975 Punkten mit dem Risiko einer Korrektur bis 17.654 Punkte. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 23.02.2024 - 26.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 27.06.2019 - 26.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 104,34* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 118,11** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 114,93*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.06.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 3,99* 16.200,00 18.800,00 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 4,63* 16.600,00 19.000,00 20.09.2024 DAX® HD3Y98 7,11* 13.600,00 19.200,00 20.09.2024 DAX® HD3YBG 7,66* 15.200,00 19.400,00 20.09.2024 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.06.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.