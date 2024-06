REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Abschiebung:

"Wer nach einem Kalifat ruft, hat in Deutschland keine Zukunft. Denn in Deutschland wird es niemals ein Kalifat geben. Der muss sein Glück eben woanders suchen. Die Ampel geht also den völlig richtigen Weg, solche Menschen schneller auszuweisen. Aber Papier ist geduldig. Die Gesetzesverschärfung ist erst dann gut, wenn den Ankündigungen Taten folgen, also Straftäter und Terror-Sympathisanten auch tatsächlich abgeschoben werden."/DP/jha