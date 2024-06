Die Beliebtheit des Hamburger Hafens bleibt in Asien erstklassig. Bei der Verleihung der Asian Freight, Logistics und Supply Chain (AFLAS) Awards am 25.06.2024 in Shanghai gewann der Hamburger Hafen die Auszeichnung als "Best Global Seaport". Während der Zeremonie der Fachzeitschrift Asia Cargo News in Shanghai übergab Darren Barton, Publisher von Asia Cargo News, den Award...

