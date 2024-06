Am Sitz des Raiffeisenverbandes Südtirol in Bozen wurde am 24. Juni 2024 der erneuerte Kollektivvertrag für die Beschäftigten der Obstmagazine Südtirols unterzeichnet. Der Vertrag betrifft 21 Obstgenossenschaften bzw. Obstverbände in Südtirol und rund 1800 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Das sind die wirtschaftlichen und normativen Neuerungen. Die Neuerungen im...

Den vollständigen Artikel lesen ...