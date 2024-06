Mailand (ots/PRNewswire) -Italienischer Bohrgerätespezialist nutzt datengesteuerte Intelligenz und Präzisionsautomatisierung für maximale Effizienz und minimale EmissionenRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, arbeitet mit Drillmec zusammen, einem globalen On- und Offshore-Bohrspezialisten mit Sitz in Italien, der neue, innovative Speichertechnologien entwickelt.Die fortschrittliche Technologie von Drillmec nutzt datengesteuerte Intelligenz und Präzisionsautomatisierung, um das Bohren von Eintrittspunkten für neue Kohlenstoffspeicher schneller, einfacher, sicherer und kostengünstiger zu machen. So nutzt Drillmec sein Know-how zur Entwicklung von Lösungen, die zu der Reduzierung von Emissionen beitragen, um Umweltziele zu erreichen.Bei Initiativen zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung wird der Kohlenstoff am Ort der Emission - z. B. in einer Fabrik - abgeschieden und dann in ein geeignetes unterirdisches Lager gepumpt, wo er dauerhaft gespeichert wird, sodass er nicht in die Atmosphäre gelangen kann.Durch den Einsatz von Allen-Bradley PowerFlex TL XT 755 AC-Antrieben (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/hardware/allen-bradley/vfd/low-voltage-ac-drives/architecture-drives/20g-powerflex-755t.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=MultiInitiative_MultiIndustry_EMEA_CMP-04746-W1C6M5&utm_content=news_wire) ist das automatisierte Bohrsystem von Drillmec präziser und zielgerichteter als seine Vorgängermodelle. Dadurch kann der gewünschte Endzustand - die Schaffung eines Eintrittspunktes für neue Kohlenstoffspeicher - in kürzerer Zeit, mit weniger Material und weniger Energie erreicht werden, als dies bei früheren Systemen der Fall war.Durch höhere Effizienz, stärkere Automatisierung und andere fortschrittliche Funktionen wird die neue Technologie auch die Zahl der vor Ort benötigten Mitarbeiter verringern. Dies trägt dazu bei, Kosten zu kontrollieren und die Sicherheit auf der Baustelle zu verbessern.Die Technologie von Drillmec ist für den Einsatz an Land und auf See geeignet. Sie senkt die Kosten und trägt dazu bei, die Eintrittsbarriere für neue Anlagen zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid (CCUS) zu senken. Dies hat das Potenzial, Emissionen bei einer ganzen Reihe von industriellen und häuslichen Anwendungen erheblich zu senken. Rockwell Automation hat die Technologie geliefert und eng mit Drillmec zusammengearbeitet, um den Arbeitsablauf beim Bohren für maximale Effizienz und minimale Emissionen zu optimieren."Es gehört zu den Leitprinzipien von Rockwell Automation, unsere Industriepartner bei der Verbesserung der Nachhaltigkeit und der Reduzierung von Emissionen zu unterstützen", sagt Steffen Zendler, Manager für globale Geschäftsentwicklung - Nachhaltigkeit bei Rockwell Automation. "Dieses Projekt zeigt genau das. Wir freuen uns sehr, mit Drillmec zusammenzuarbeiten, um die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung zu ermöglichen und sie zugleich technisch und kommerziell attraktiv zu machen.""Wir freuen uns, diese neue Bohrtechnologie auf den Markt bringen zu können, die speziell für die Erschließung von Standorten zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid entwickelt wurde", sagte Mohamed Housny, Vizepräsident für Marketing bei Drillmec. "Die Technologie und das Fachwissen von Rockwell Automation waren von zentraler Bedeutung, um die Intelligenz, Präzision und Kontrolle zu erreichen, die für den Erfolg der neuen Technologie erforderlich sind. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Rockwell Automation bei diesem und zukünftigen Projekten."Informationen zu DrillmecDrillmec (https://urldefense.com/v3/__https:/www.drillmec.com/en__;!!JhrIYaSK6lFZ!r-hg6iX_ayci4Rv_vAfE1FNNLJo6xFWNYjhi9jlQfCGZDu-s3ZlQ6QB7ojGgfHf4noVBQzLnqnveSTLHQAmbOWJDZTeZBdOqF3Q$%20) ist ein international führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Bohr- und Workover-Anlagen für On- und Offshore-Anwendungen sowie einer breiten Palette von Bohrausrüstungen.Die in über 100 Jahren internationaler Erfahrung erzielten Ergebnisse werden von Kunden in aller Welt anerkannt und sind das Ergebnis unseres Engagements für eine kontinuierliche Verbesserung durch das Streben nach hoher Qualität, eine starke Fokussierung auf die Humanressourcen und eine nachdrückliche Effizienz im gesamten Prozess.Drei Grundsätze bilden den Kern der Identität unseres Unternehmens: Sicherheit, Umwelt und Innovation. Weltweit genießen wir einen guten Ruf für unsere Zuverlässigkeit, die sich aus unserer umfassenden technischen Entwicklung, unseren pünktlichen Lieferungen und unserem hervorragenden Kundendienst ergibt.Drillmec ist ein wahrhaft globales Unternehmen und bleibt zugleich seinen Wurzeln im Herzen Italiens, dem Herzen des Maschinenbaus, tief verbunden. https://urldefense.com/v3/__http://www.drillmec.com/en/df/company-profile-2015 (https://urldefense.com/v3/__http:/www.drillmec.com/en/df/company-profile-2015__;!!JhrIYaSK6lFZ!r-hg6iX_ayci4Rv_vAfE1FNNLJo6xFWNYjhi9jlQfCGZDu-s3ZlQ6QB7ojGgfHf4noVBQzLnqnveSTLHQAmbOWJDZTeZOQLh0mA$%20)Informationen zu Rockwell AutomationRockwell Automation (https://www.rockwellautomation.com/en-gb.html), Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um mehr Möglichkeiten zu schaffen und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie http://www.rockwellautomation.com.