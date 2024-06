FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Der Dax dürfte am Donnerstag mit leichten Verlusten ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent niedriger auf 18 122 Punkte. Tags zuvor war er zwischenzeitlich bereits bis auf 18 045 Punkte abgesackt, hatte sich dann aber wieder stabilisiert. Aktuell befindet sich der Dax auf Schlingerkurs zwischen seiner 100-Tage-Durchschnittslinie an der Unterseite bei 17 958 Punkten und der 50-Tage-Linie bei 18 363 Punkten. Aus den USA droht neuerliche Belastung für die Technologiebranche. Hier brachen Micron Technology nach ihrem Quartalsbericht nachbörslich stellenweise um mehr als 10 Prozent ein. Während die Ergebnisse überzeugten, enttäuschte der Ausblick auf das vierte Geschäftsquartal. Die Technologiewerte hatten sich nach ihrer jüngsten Korrektur gerade wieder etwas stabilisiert, und auf eine Fortsetzung ihrer Rekordjagd gelauert.

USA: - KAUM BEWEGUNG - An der Wall Street haben sich die Anleger nach den jüngsten Kursschwankungen fürs Abwarten entschieden. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Mittwoch kaum vom Fleck. Craig Johnson, Analyst bei der Investmentbank Piper Sandler, bemängelte eine schwache Marktbreite an den US-Börsen. Lediglich eine Handvoll sehr hoch kapitalisierter Aktien bestimmten am Markt die Richtung. Dies kann die Unsicherheit über die Dauerhaftigkeit der aktuellen Rally an den Börsen verstärken. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,04 Prozent auf 39 127,80 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,25 Prozent auf 19 751,05 Punkte und verteidigte damit zumindest seine Stabilisierung vom Vortag. Er hatte nach fast 19 Prozent Jahresplus am vergangenen Donnerstag einen Höchststand bei 19 979 Punkten erreicht, bevor bis Montag Gewinnmitnahmen das Bild prägten.

ASIEN: - VERLUSTE - An den asiatischen Börsen hat es am Donnerstag Kursverluste gegeben und dies im teils deutlichen Größenmaß. Vor allem der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sackte um zuletzt zwei Prozent ab infolge der schlechten Nachrichten, die aus den USA von Micron kamen. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab zuletzt mäßiger um ein halbes Prozent nach. Deutlicher widerum war das Minus für den japanischen Nikkei 225, der kurz vor Schluss mit 0,9 Prozent im Minus stand. Der etwas erholte Yen wurde dort zum Börsenthema.



DAX 18155,24 -0,12%

XDAX 18154,02 -0,18%

EuroSTOXX 50 4915,94 -0,41%

Stoxx50 4518,92 -0,63%



DJIA 39127,80 +0,04%

S&P 500 5477,90 +0,16%

NASDAQ 100 19751,05 +0,25%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 131,89 -0,09%

DEVISEN:





Euro/USD 1,0693 +0,12%

USD/Yen 160,36 -0,28%

Euro/Yen 171,48 -0,16%



ROHÖL:





Brent 85,07 -0,18 USD WTI 80,69 -0,21 USD °

