NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 156 auf 162 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Molly Wylenzek begründete ihre Kurszielerhöhung in ihrem Ausblick auf den Halbjahresbericht mit der gestiegenen Bewertung der Branche. Ihre Wachstumserwartungen für das zweite Quartal ließ sie unverändert. Sie rechnet mit einem guten Quartal mit einem Plus von 6,3 Prozent im Konsumbereich der Hamburger./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2024 / 13:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2024 / 19:00 / ET

DE0005200000