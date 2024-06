Am Mittwoch erreichte die Amazon erstmals eine Marktkapitalisierung von zwei Billionen US-Dollar. Die Amazon-Aktien schlossen am Mittwoch mit einem Anstieg von 3,9 Prozent bei 193,61 Dollar, was einem Jahreszuwachs von 27,5 Prozent entspricht. Damit reiht sich Amazon in die Liste der Tech-Giganten Nvidia, Apple, Alphabet und Microsoft ein. Konkret bringt der E-Commerce-Riese nun 2,014 Billionen Dollar ...

