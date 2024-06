Am deutschen Aktienmarkt gibt es zurzeit keine eindeutige Richtung. Offensichtlich wollen sich die großen Anleger vor den Inflationsdaten am Freitag und dem ersten Wahlgang in Frankreich am Sonntag nicht zu weit aus der Deckung wagen. Meldungen zu Unternehmen sind ebenfalls rar. Am ehesten sind noch die zu Adidas, Beiersdorf, Infineon, SAP und Vonovia relevant.

