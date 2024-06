Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein schwacher Handelstag ab. Der DAX dürfte zum Auftakt nahezu unverändert in den Handel starten. Derzeit bewegt sich der Index zwischen der 100-Tage-Durchschnittslinie bei 17.958 Punkten und der 50-Tage-Linie bei 18.363 Punkten. Zudem dürften folgende Themen die Kurse bewegen. 1. Schwacher Wall-Street-Handel - Micron enttäuscht Am Mittwoch zeigte ...

