Mailand (ots/PRNewswire) -MainStreaming, ein Unternehmen befasst mit "intelligenter" Medianauslieferung, verkündet stolz eine neue strategische Partnerschaft mit Fincons, einem führenden internationalen IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen mit über 2800 Fachleuten in Europa, den USA und Indien.Die Partnerschaft basiert auf der starken Marktposition von Fincons, der technische Expertise bei Cloud-Lösungen und dem umfangreichen Kundenstamm in den internationalen Medienmärkten sowie auf dem Edge Video Delivery Network von MainStreaming, das Rundfunkanstalten, OTT-TV-Anbieter, Telco, Gaming Unternehmen und andere Unternehmen dabei unterstützt, Live- und VOD-Inhalte in Sendequalität an deren Publikum zu übertragen.Die proprietäre Video-Edge-Technologie von MainStreaming wurde für Live- und VOD-Streaming in Broadcast-Qualität in großem Umfang optimiert. Die Intelligent Media Delivery Platform von MainStreaming umfasst Edge-Computing-Anwendungen wie Watermarking, maschinelles Lernen und Tokenisierung, um die Personalisierung für den Zuschauer zu verbessern und Piraterie durch Traffic-Analyse zu bekämpfen. Das 2016 gegründete Unternehmen MainStreaming hat sein proprietäres Edge Video Delivery Network von Grund auf neu entwickelt und genießt das Vertrauen führender Streaming-Anbieter wie DAZN, Sky und RAI, um dern Streaming-Anforderungen zu erfüllen."Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Fincons zu vertiefen, einem Unternehmen, das an einigen der fortschrittlichsten "Media Delivery Projekten" der Welt arbeitet", sagte Antonio Corrado, CEO von MainStreaming. "Unsere neue Vereinbarung unterstützt unsere Mission, das Streaming-Erlebnis für alle Arten von Videozuschauern zu revolutionieren. Indem wir unsere KI-gestützte Technologie und unser fortschrittliches Edge Video Delivery Network mit der Expertise von Fincons im Bereich fortschrittlichen Streamings und NextGen TV-Lösungen kombinieren, tragen wir direkt dazu bei, die Streaming-Standards für die weltweit führenden Medienunternehmen zu verbessern."Fincons kombiniert vertikale Expertise, jahrzehntelange erfolgreiche Projekte mit führenden Rundfunk- und Verlagsunternehmen, strategische Partnerschaften und mehr als 400 Fachleute mit Erfahrung im Mediensektor mit einer innovativen Denkweise. Ihr Fachwissen und ihre Branchenkenntnisse machen sie zu einem idealen Partner für die Implementierung und Integration der MainStreaming-Dienste für Kunden, um eine optimale Medienbereitstellung und -qualität zu gewährleisten. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit der Strategie von MainStreaming, mit Branchenführern zusammenzuarbeiten, um das Dienstleistungsangebot zu verbessern und die Marktreichweite zu vergrößern."Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit MainStreaming auszubauen", sagte Alberto Niero, General Manager Global BU Media bei der Fincons Group. "Diese Partnerschaft festigt eine langjährige Beziehung, die es uns ermöglicht, unseren Kunden die fortschrittlichsten Lösungen für die Medienbereitstellung anzubieten und optimierte Seherlebnisse zu bieten."Weitere Informationen über MainStreaming und seine revolutionäre Video Edge-Technologie finden Sie unter [MainStreaming](https://mainstreaming.com/). Um mehr über Fincons und seine Medien- und Broadcast-Lösungen zu erfahren, besuchen Sie [Fincons](https://www.finconsgroup.com/industries/media/the-next-generation-of-media.kl).CONTACT: press@mainstreaming.tv, +39 327 064 3330Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2447947/Fincons_Group_and_MainStreaming.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2373860/4784388/MainStreaming_SpA_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mainstreaming-und-fincons-vertiefen-partnerschaft-fur-die-zukunft-der-medienauslieferung-302183766.htmlOriginal-Content von: MainStreaming S.p.A, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171944/5810669