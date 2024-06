Ford hat Long Beach in Kalifornien als Standort für sein neues "Advanced Electric Vehicle Development Center" ausgewählt, in dem ein Team von Spezialisten die neue Plattform für kleinere, kostengünstige Elektroautos entwickeln soll. Ford plant, den Campus Anfang 2025 zu eröffnen. Er soll zwei Gebäude umfassen und bis zu 450 Mitarbeiter beherbergen, die an der Entwicklung einer "kostengünstigen, flexiblen Plattform für Elektrofahrzeuge" arbeiten werden. ...

