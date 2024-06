NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 1075 auf 1070 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Story der Dänen bleibe mit ihrer Führungsrolle im Gewichtsabnahme-Feld intakt, trotz eines mauen zweiten Quartals, schrieb Analyst James Quigley in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2024 / 23:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

