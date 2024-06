Hamburg (ots) -PEAC Solutions, globaler Anbieter von Leasing- und Finanzierungslösungen, wurde anlässlich des Sustainable Finance Summits 2024 in Paris für das beste "Give me a new life"-Finanzierungsprogramm ausgezeichnet. Die "Sustainable Finance Awards" werden jedes Jahr von einem internationalen Gremium von Branchenexperten unter der Leitung von Patrick Gouin, Partner und Executive Director bei Invigors Advisory Services, verliehen. Hierbei werden die innovativen Produkte und Programme europäischer Finanzdienstleister gewürdigt, die einen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft leisten.Bei der Preisverleihung stellte die Jury die innovativen Finanzierungslösungen von PEAC Solutions heraus, welche die Rückführung gebrauchter Assets in den Wirtschaftskreislauf ermöglichen und hierdurch deren Nutzungsdauer wesentlich verlängern. Im Rahmen dessen arbeitet PEAC Solutions als langjähriger Finanzierungspartner mit der US-Plattform Ritchie Bros. zusammen, dem weltweit größten Auktionshaus für gebrauchte Maschinen und Anlagen von RB Global, und unterstützt seit 2023 bei der Expansion in Europa.Als strategischer Finanzierungspartner kooperiert PEAC Solutions darüber hinaus mit dem Unternehmen Kleyn Trucks und bietet maßgeschneiderte Finanzierungslösungen an. Dank dieser Partnerschaft kann Kleyn Trucks seinen Kunden in verschiedenen europäischen Ländern flexible Zahlungsoptionen für das Leasing gebrauchter Lastwagen, Anhänger und Lieferwagen anbieten. Das Angebot ist dabei besonders attraktiv für Start-Ups und KMU.Bei der Vergabe des Preises an PEAC Solutions hob die Jury hervor: "Die Notwendigkeit, Abfall zu reduzieren und Umweltauswirkungen zu mindern ist für unseren Gewinner von zentraler Bedeutung. Durch proaktives und systematisches Entwickeln von Finanzierungskonzepten für gebrauchtes Equipment - über ein breites Spektrum an Branchen sowie Assetklassen hinweg - hat PEAC Solutions langfristige Partnerschaften mit Second-Life-Spezialisten weltweit entwickelt."Bill Stephenson, CEO von PEAC Solutions, kommentierte: "Ich möchte der Jury für ihre Anerkennung unseres Engagements danken, nachhaltigere Finanzierungsmethoden zu fördern. Wir sind stolz auf unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen wie Ritchie Bros. und Kleyn Trucks. Durch unsere innovativen Finanzierungslösungen für gebrauchte Maschinen und Nutzfahrzeuge hilft PEAC Solutions den Kunden, diese effizienter zu nutzen und das Konzept der Kreislaufwirtschaft in die Tat umzusetzen."Nachhaltige FinanzierungslösungenDie Verlängerung der Nutzungsdauer von Maschinen sowie Nutzfahrzeugen fördert einen effizienten und verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Denn der mehrstufige Herstellungsprozess wie auch die aufwändige Entsorgung von Maschinen belasten das Ökosystem und verursachen erhebliche Emissionen.Die Transformation hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaft erfordert mittel- bis langfristig einen fundamentalen Umbau von Produktionslagen, Energiesystemen und Flotten. Dieser Umbau ist jedoch mit hohen Investitionen verbunden. Leasingspezialisten wie PEAC Solutions begleiten diese Transformationsprozesse. Wenn die finanziellen Ressourcen für den Umstieg auf CO2-neutrale Fertigungstechnologien in diesem Umfeld noch nicht ausreichen, ist die Wiederverwendung gebrauchter Anlagen und Maschinen daher eine ressourcenschonende und nachhaltige Alternative.Über PEAC SolutionsPEAC Solutions verwaltet weltweit ein Portfolio mit einem Finanzierungsvolumen von rund 5,5 Milliarden Euro. Kern des Angebots sind innovative Finanzierungs- und Full-Service-Lösungen für den Mittelstand, dazu gehören insbesondere Investitions- und Absatzfinanzierungen für verschiedene Assetklassen und Industrien. Außerdem werden über die PEAC Solutions-Plattform finanzierungsspezifische IT-Services sowie Geschäftsprozesse für Dritte angeboten. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 850 Mitarbeitende an Standorten in zwölf Ländern.Über RB GlobalRB Global, Inc. (NYSE: RBA) (TSX: RBA) ist ein führender Omnichannel-Marktplatz, der Käufern und Verkäufern von Wirtschaftsgütern und Fahrzeugen weltweit wertvolle Einblicke, Dienstleistungen sowie Transaktionslösungen mit Mehrwert bietet. Über seine Auktionsseiten in 14 Ländern und die digitale Plattform bedient RB Global Kunden in mehr als 170 Ländern über eine Vielzahl von Assetklassen hinweg, einschließlich Automobil, gewerblicher Transport, Bauwesen, staatliche Überschussgüter, Hebe- und Materialtransport, Energie, Bergbau und Landwirtschaft. Zu den Marktplatzmarken des Unternehmens gehören Ritchie Bros., das weltweit größte Auktionshaus für gewerbliche Vermögenswerte und Fahrzeuge mit Online-Geboten, sowie IAA, ein führender globaler digitaler Marktplatz, der Fahrzeugkäufer und -verkäufer miteinander verbindet. Das Markenportfolio von RB Global umfasst ebenfalls Rouse Services, die ein vollständiges End-to-End-Asset-Management, datengestützte Intelligenz sowie ein Leistungsbenchmarking-System anbieten, SmartEquip, eine innovative Technologieplattform, die die Kunden bei der Verwaltung des Lebenszyklus ihrer Maschinen und Anlagen unterstützt und die Ersatzteilbeschaffung sowohl bei OEMs als auch Händlern integriert, Xcira, ein führendes Unternehmen im Bereich der Live-Simulcast-Auktionstechnologien, und VeriTread, ein Online-Marktplatz für Schwertransporte.Über Kleyn TrucksKleyn Trucks B.V. ist ein Händler für Kraftfahrzeuge. Gegründet im Jahr 1919, ist Kleyn Trucks seit über 100 Jahren führend im Verkauf von gebrauchten Nutzfahrzeugen und unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt mit nachhaltigeren Flotten und innovativen Mobilitätsdienstleistungen. 