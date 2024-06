Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktuelle Programmtexte beachten:Montag, 1. Juli 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Designerleuchte, zwei gerahmte Schmetterlinge, einen Ring, ein Collier, eine Wanduhr von Swatch, ein Ölgemälde und eine Elefantenbrosche.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 2. Juli 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Kette, ein Gemälde von Hanns Pellar, eine Tischleuchte, eine Brosche mit Muschelgemme, einen Radiergummispender und ein Silber-Konvolut.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 3. Juli 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Service von Meissen, einen Entourage-Ring, einen Nähtisch, einen Hochzeitshumpen, Topfgewichte und eine Porzellanfigur.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 4. Juli 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Anhänger mit Diamanten, eine Kiste von Stollwerck, einen Münzbecher, eine Hängeleuchte, eine Stabbrosche und ein Gemälde von Joseph Meynne.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 5. Juli 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Schaufensterpuppe, ein Perlencollier mit Diamanten, ein Porzellan-Käuzchen, vier Designerstühle, sechs Weingläser und einen Diamantring.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5810724