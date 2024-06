Berlin (ots) -Amazon startet Countdown zum Prime Day und feiert mit Kundinnen und Kunden in Berlin das Prime Festival mit exklusivem Konzert von EmilioAm 11. Juli ab 15.30 Uhr lädt Amazon Kundinnen und Kunden zum Prime Festival in Berlin ein und verkürzt so das Warten auf den Prime Day, der am 16. und 17. Juli stattfindet. Das Event zeigt die facettenreiche Welt von Amazon Prime, die weitaus mehr bietet als exklusiven Zugang zu Deals und schnellen Versand. Für die perfekte Festivalstimmung sorgt Amazon Music mit Headliner Emilio sowie Jolle.Am Prime Day erhalten Prime-Mitglieder exklusiven Zugang zu hunderttausenden Angeboten in allen Kategorien, angefangen bei Mode und Elektronik bis hin zu Küche & Haushalt oder Beauty - sowohl von Top-Marken als auch von kleinen & mittleren Unternehmen. Bevor Prime-Mitglieder am Prime Day kräftig sparen können, bietet das Prime Festival allen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, die Welt von Amazon und der Prime-Vorteile hautnah zu erleben:- Prime Video überträgt live The Championships, Wimbledon und reicht dazu, ganz in Tradition des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt, Erdbeeren mit Sahne- Prime Gaming sorgt für aufregende Spiele und Erlebnisse in der Arcade- Nagellackhersteller OZN (https://www.aboutamazon.de/news/amazon-prime-und-shopping/ozn-und-amazon-pippa), der seine Produkte als kleines Unternehmen auf Amazon.de vertreibt, bringt Lieblingsfarben auf die Fingernägel der Gäste- Amazon Fashion liefert Inspirationen für Sommerlooks und versorgt die Gäste mit personalisierbaren Accessoires- Für besonderen Spaß sorgt das Amazon Locker-Gewinnspiel: Gäste können passende Codes auf dem Gelände finden oder erspielen, es warten fantastische Preise: von Amazon Fire TV Stick, über Kindle bis zu Produkten der aktuellen Lifestylemarke Stanley, die auch für nötige Erfrischung der Gäste sorgt- Amazon Music übernimmt den Sommerabend des Festivals; Gäste dürfen sich auf einen exklusiven Live-Auftritt von Emilio mit seiner aktuellen Single "Daydream ReMMMix" freuen, das Line up wird ergänzt durch Jolle- Amazon Photos hält die einzigartige Erinnerungen fest & Prime Reading sorgt für die nötige EntspannungKundinnen und Kunden haben in Kürze die Möglichkeit, Tickets für das Prime Festival zu gewinnen, unter anderem über @amazonde (https://www.instagram.com/amazonde/?hl=de). Moderiert wird das Prime Festival von Johanna Klum.Emilio Sakraya wird nicht nur am 11. Juli auf der Bühne des Prime Festival zu sehen sein, sondern ab dem 19. Juli auch in dem Historiendrama Those About to Die, das in Deutschland sowie zahlreichen Ländern Europas exklusiv bei Prime Video startet. An der Seite von u.a. dem zweifachen Oscar®-Gewinner Anthony Hopkins (https://www.imdb.com/name/nm0000164/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_3_nm_5_q_Anthony%2520Hopkins%2520) (Das Schweigen der Lämmer, King Lear), Iwan Rheon (https://www.imdb.com/name/nm3701064/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_3_q_Iwan%2520Rheon%2520) (Game of Thrones) Tom Hughes (https://www.imdb.com/name/nm3433735/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_8_q_Tom%2520Hughes%2520) (The English, Victoria) und Sara Martins (https://www.imdb.com/name/nm0554120/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_8_q_Sara%2520Martins%2520) (Tell No One, Death in Paradies) spielt er den Rennwagenfahrer Xenon in der Serie von Regisseur Roland Emmerich (https://www.imdb.com/name/nm0000386/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_7_nm_1_q_roland%2520emmer) (Moonfall, Independence Day, The Day After Tomorrow).Prime FestivalWann: 11.07.2024, ab 15:30Wo: STATION Berlin; Luckenwalder Straße 4-6 . 10963 BerlinBei weiteren Fragen melden Sie sich jederzeit gerne bei:Sophie Steigenberger | sophie.steigenberger@superneo.de | Tel.: +49 151 5149 1279Original-Content von: Amazon Deutschland Services GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118379/5810785