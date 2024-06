EQS-Ad-hoc: Voltabox AG / Schlagwort(e): Verkauf

Beendigung der Verhandlungen über den Verkauf der Beteiligung an der GreenCluster GmbH und eines Gesellschafterdarlehens



Beendigung der Verhandlungen über den Verkauf der Beteiligung an der GreenCluster GmbH und eines Gesellschafterdarlehens Paderborn, 27. Juni 2024 - Die Voltabox AG ("Gesellschaft") hat heute die Vertragsverhandlungen mit einem potentiellen Käufer über den Verkauf des von der Gesellschaft gehaltenen 80-prozentigen Anteils an der GreenCluster GmbH sowie der ausgereichten Gesellschafterdarlehen beendet. Trotz der zwischenzeitlich weit fortgeschrittenen Gespräche konnte im vorliegenden Fall im Ergebnis keine Einigung über den Verkauf erzielt werden. Über die Voltabox AG Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein technologiegetriebener Anbieter für Elektromobilitätslösungen in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden vor allem Verwendung in Bau- und Landmaschinen sowie Elektro- und Hybrid-Bussen. Darüber hinaus ist Voltabox bislang über die Tochtergesellschaft GreenCluster GmbH im Bereich der infrastrukturellen Energiegewinnung und entsprechender Nutzungsmodelle tätig. Weitere Informationen sind unter www.voltabox.ag verfügbar. Kontakt Voltabox AG Patrick Zabel (CEO) Technologiepark 32 33100 Paderborn E-Mail: investor@voltabox.ag



