Am Dienstag kletterte die Novo Nordisk-Aktie (WKN: A3EU6F) noch auf ein neues Allzeithoch, doch am gestrigen Mittwoch ging es mit einem Minus von rund 2% ungewöhnlich stark bergab für den dänischen Pharmariesen. Auch am Donnerstagmorgen ist die Aktie des wertvollsten Unternehmens Europas leicht im Minus. Gibt es schlechte Nachrichten? Ausnahmsweise schlechte Nachrichten Es ist schon fast zur Ausnahme geworden, dass man von Novo Nordisk schlechte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...