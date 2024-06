HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Covestro von 50 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Entgegen seinen Erwartungen hätten sich die Übernahmegespräche zwischen Adnoc und Covestro zuletzt doch gut entwickelt, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er misst einer Übernahme des deutschen Kunststoffproduzenten durch den staatseigenen Ölkonzern der Vereinigten Arabischen Emiraten eine Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent ein./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2024 / 16:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006062144

