Köln (ots) -- Aufsaugstarke Mikrofaserwalzen drehen sich in entgegengesetzte Richtungen, um Flüssigkeiten, Verschmutzungen und eingetrocknete Flecken in einem Durchgang zu entfernen;- Das einzigartige System von Dyson trennt nasse und trockene Verschmutzungen an der Quelle und sorgt so für eine hygienische Entsorgung und Pflege;- Reinigungswassertank mit einem Fassungsvermögen von 1 Liter für Böden bis zu 290 m²;- Eine impulsgesteuerte Pumpe sorgt an 26 Stellen für einen gleichmäßigen Wasserauftrag auf die Walzen.Der neue WashG1 Wischsauger ist ab sofort erhältlich. Die neueste Dyson Technologie aus dem Bereich "Floor Care" nimmt nassen und trockenen Schmutz in einem Durchgang auf und reinigt mit Hilfe eines 1-Liter-Reinigungswassertanks Hartböden auf großen Flächen von bis zu 290 m². Das innovative System des Dyson WashG1 nutzt eine spezielle Kombination aus Technologien zum Befeuchten, Aufnehmen und Trennen, um nassen und trockenen Schmutz effizient zu entfernen - und separiert automatisch feste Partikel vom Schmutzwasser für eine hygienische, kontaktlose Entsorgung."Nassreinigung gilt weltweit als notwendige, aber auch als belastend empfundene Aufgabe im Haushalt, für die bereits eine Vielzahl an Nassbodenreinigungstools entwickelt wurde, um Abhilfe zu schaffen. Doch die Erwartungen der Benutzer*innen bleiben meist unerfüllt, wenn es um Fleckenentfernung, Reinigungsleistung und ein sauberes Bodenfinish geht. Die Dyson Ingenieur*innen haben diese Herausforderung gerne angenommen. Sie lösen Probleme, die andere ignorieren, und entwickeln bessere Technologien, um den Alltag zu erleichtern. Der Dyson WashG1 ist das Ergebnis: unser erster speziell für Hartböden entwickelte Wischsauger, der intensiv und hygienisch reinigt." so Charlie Park, Vice President der Forschungs- und Entwicklungsabteilung Dyson Home Engineering.Kraftvolle Rotation dank hochabsorbierender und gegenläufiger WalzenZwei einzeln angetriebene und gegenläufig rotierende Motorwalzen entfernen Flüssigkeiten, Schmutz, Haare und eingetrocknete Flecken, während eine impulsgesteuerte Pumpe gleichmäßig Wasser über 26 Befeuchtungsstellen über die Walzen verteilt. So reinigt der Wischsauger stets mit sauberem Wasser.Jede Walze besteht aus saugstarken Mikrofasern mit 64.800 Filamenten pro cm². Diese Kombination aus hochdichten Mikrofasern und gleichmäßiger Anwendung von sauberem Wasser auf dem Boden sorgt dafür, dass zum einen Flüssigkeiten aufgesaugt werden, während trockener Schmutz, Ablagerungen und Haare von Millionen an Fasern aufgenommen werden. Durch die Positionierung von zwei Walzen an der Vorder- und Rückseite des Produkts haben die Dyson Ingenieur*innen außerdem eine längere Verweildauer auf Flecken bei jedem Durchgang erreicht. Die elektrischen Walzen bewegen sich somit beim Reinigen zweimal über die Schmutzstelle und entfernen Flecken kraftvoll und gründlich.Innovatives Trennsystem für eine hygienische SchmutzentsorgungDas einzigartige System von Dyson trennt Schmutzpartikel vom Schmutzwasser an der Quelle und sorgt für eine hygienische, kontaktlose Entsorgung. Robuste Absaugplatten pumpen die Schmutzflüssigkeit in einen separaten Tank ab, während zusätzliche Nylonbürsten grobe Verschmutzungen von den Mikrofaserwalzen in eine herausnehmbare Schmutzauffangschale befördern.Diese Schale ist mit einem 500-Mikron-Filter ausgestattet, um das verunreinigte Wasser von Schmutzpartikeln zu trennen. Das von einer Absaugpumpe beförderte Schmutzwasser wird umgehend in einem Schmutzwassertank mit einem Fassungsvermögen von 0,8 Litern aufgefangen, ohne dass größere Verunreinigungen in das Produkt gelangen können. Um die Wartungsfreundlichkeit für die Benutzer*innen weiter zu steigern, haben die Dyson Ingenieur*innen den Dyson WashG1 ohne scharfe Innenflächen oder Ritzen konstruiert, so dass sich weniger Schmutzpartikel im Inneren des Tools ansammeln können. Beide Wassertanks verfügen über große Öffnungen, um Wartung und Reinigung zu erleichtern.Nach Gebrauch spült die Selbstreinigungsfunktion beide Walzen mit sauberem Wasser auf der höchsten Boost-Einstellung durch, um das gesamte System optimal auf die nächste Reinigung vorzubereiten.Optimale Bodenreinigung mit kontrollierter, individueller WasserzufuhrDer Dyson WashG1 wurde so entwickelt, dass die Nutzer*innen je nach Verschmutzungsgrad, Bodenbelag oder persönlicher Vorliebe die erforderliche Wassermenge auswählen können. Die drei Reinigungsstufen "Niedrig", "Mittel" und "Max" bieten jeweils eine unterschiedliche Menge an Wasserzufuhr an. Jeder Modus verfügt zudem über drei Sensitivitätseinstellungen, um den ausgewählten Modus nochmals an die eigenen Reinigungsvorlieben anpassen zu können. Der separate Boost-Modus versorgt dabei jede Walze mit der maximalen Wassermenge, um hartnäckigen Schmutz und eingetrocknete Flecken zu entfernen.Charlie Park, Vice President der Forschungs- und Entwicklungsabteilung Dyson Home Engineering, erklärt: "Die Reinigungsleistung von Flecken hängt von der Korrelation zwischen der Befeuchtung des Bodens und der angewendeten Bewegung ab. Wir haben unseren Wischsauger so entwickelt, dass die Benutzer*innen die volle Kontrolle darüber haben und ihren Haushalt so effektiv wie möglich reinigen können."Bedienfreundliche und effiziente Reinigung auch an schwer zugänglichen StellenDie Walzen des Dyson WashG1 erstrecken sich über die gesamte Breite des Reinigungskopfes, wodurch dieser leicht zu manövrieren ist. So lässt sich die Wischrichtung zügig ändern und auch schwer zugängliche Stellen wie Ecken lassen sich im Handumdrehen erreichen. Die zwei gegenläufig rotierenden Mikrofaserwalzen treibt jeweils ein Motor an, sodass die Wischfunktion in zwei Richtungen erfolgt.Um die optimale Manövrierfähigkeit zu gewährleisten, haben die Dyson Ingenieur*innen jeden Motor so abgestimmt, dass er je nach gewähltem Modus mit konstanter Geschwindigkeit rotiert. So lässt sich der Dyson WashG1 mühelos um Hindernisse manövrieren. Wie bei dem Dyson Omni-glide Staubsauger sorgen zwei motorisierte Rollen für zusätzliches Gleichgewicht, während die niedrige Höhe des Dyson WashG1 Wischsaugers den Einsatz an schwer erreichbaren Stellen wie unter niedrigen Möbeln ermöglicht.Der neue Dyson WashG1 ist direkt bei Dyson erhältlichDer Dyson WashG1 Wischsauger ist ab sofort exklusiv via dyson.de und in den Dyson Demo Stores zu einem Preis von 699 EUR (UVP) erhältlich. Mehr Informationen und exklusive Produktdemonstrationen gibt es in unseren Dyson Demo Stores oder online auf dyson.de.