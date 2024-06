SHENZHEN (IT-Times) - Die peruanische Präsidentin besucht gerade China und ermutigt den chinesischen Technologiekonzern BYD Company, ein Werk vor Ort zu errichten. Die peruanische Präsidentin Dina Boluarte ist am 25. Juni in Shenzhen eingetroffen, um ihren ersten Besuch in China anzutreten und verschiedene...

Den vollständigen Artikel lesen ...